РИАМО - 22 июл. Тело 27-летней девушки обнаружили в одной из квартир в центре Москвы, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, вечером 21 июля в квартире жилого дома на Колпачном переулке обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти. Криминалисты зафиксировали многочисленные раны головы, туловища и конечностей.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления», — сказала Иванова.

По данным СМИ, девушку нашли мертвой за несколько дней до свадьбы в квартире жениха. Сам молодой человек пропал.

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