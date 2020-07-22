РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. В городском округе Подольск выявили четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки, за весь период пандемии в округе зафиксировали более 3,8 тысячи случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

«В Подольске за сутки выявили четыре новых случая коронавируса. Всего в округе зафиксировано 3 810 заболевших», — говорится в сообщении.

В Подмосковье за сутки выявили 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 62 173 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 1 072 человека. Выздоровели и выписались 44 162 пациента.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.

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22 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 862 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 128 случев заражения. В Москве - 638 случаев.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 19 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4350 человек.