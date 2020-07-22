РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. В подмосковном Подольске отремонтировали шесть детских и спортивных площадок по обращениям жителей, сообщил глава горокруга Николай Пестов.

Во дворах округа установлено 590 детских игровых и 103 спортивные площадки. С помощью мобильного приложения «Осмотр ДИП» проводится контроль их содержания.

«Сигнализируют нам о проблемных адресах через соцсети и портал «Добродел» жители. По их обращениям привели в порядок игровые элементы детских городков на улице Кирова, 7, улице 43-й Армии, 15, на большой дворовой территории домов №№40А-46 на улице Литейной, отремонтировали покрытие детской площадки возле корпуса 2 дома №1 на улице Юбилейной», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что на улице Юбилейной, 7А отремонтировали ограждение спортивной площадки, а на Веллинга, 14, внутри «коробки» укладывают новое покрытие.

«Все это текущие обязанности наших управляющих компаний. О них счел необходимым написать в связи с тем, что по данному вопросу в последнее время в мой адрес увеличилось число обращений. Держим их на контроле», - заключил Пестов.