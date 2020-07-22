РИАМО - 22 июл. Строительство психоневрологического интерната на 300 мест начнется в 2021 году в подмосковном Егорьевске, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.
Психоневрологический интернат возведут в деревне Полбино. Населенный пункт располагается на территории городского округа Егорьевск.
Здание медучреждения построят для предоставления социальных услуг в стационарной форме гражданам, страдающим психическими заболеваниями. Возведение интерната предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и бюджетом региона.
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