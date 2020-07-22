РИАМО - 22 июл. Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова поступило в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщает ТАСС.

«Дело Ефремова только поступило в суд. Дата заседания еще не назначена», — сообщил агентству сотрудник пресс-службы суда.

Авария произошла в центре Москвы 8 июня. Ефремов за рулем внедорожника Grand Cherokee пересек двойную сплошную линию, выехал на встречку и столкнулся с фургоном Lada, в котором находился курьер Сергей Захаров. Водитель грузовика получил тяжелые травмы, из-за которых позже скончался в больнице.

В организме Ефремова впоследствии экспертиза обнаружила большое количество алкоголя и следы наркотиков. Актера задержали в день аварии. В данный момент артист находится под домашним арестом.