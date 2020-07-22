РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июл. Сезон плавания на открытой воде стартует в подмосковных Люберцах 25 июля, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Первый официальный старт сезона плавания на открытой воде будет дан 25 июля на Кореневском карьере городского округа Люберцы. Начало мероприятия в 10:15. В программе состязаний – четыре дистанции для участников от 14 лет: лайт - 700 метров (женщины), лайт - 1 300 метров (мужчины), классик - 2 600 метров (женщины), ультра - 3 900 метров (мужчины)», - говорится в сообщении.

Пройти регистрацию и стать участником можно по ссылке: http://www.swimcup.ru/series/237-swimcup-korenevo-2020/.

Организатор мероприятия - комитет по физической культуре и спорту городского округа Люберцы, МУ «Дирекция спортивных сооружений», Кубок чемпионов Swimcup.

Кубок чемпионов Swimcup был основан в 2013 году. За семь сезонов в более чем 150 соревнованиях приняли участие свыше 50 тысяч любителей плавания. Турниры проходили в Москве, Сочи, Волгограде, Самаре, Грузии, на Кипре и в других городах и странах.