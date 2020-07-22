РИАМО - 22 июл. В России предложили создать специальный государственный рентный фонд, в который войдет жилье одиноких пенсионеров, взамен они получат пожизненное содержание, пишет в среду газета «Известия».

Инициативу предложил Союз потребителей. Фонд будет выплачивать рентные платежи пожилым, пополняясь за счет взносов претендентов на жилплощадь. Очередность получения квартир будет определяться суммой взносов.

«Госфонд за собственные средства будет оценивать стоимость жилья пенсионеров, которые захотят заключить соглашение. В зависимости от рассчитанного страховой компанией примерного срока дожития человека будет определяться положенный ему ежемесячный платеж», — сказал председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

Государственный федеральный фонд должен иметь представительства в разных регионах. Договоры с ним смогут заключать получатели ренты и ее плательщики независимо друг от друга.

По мнению экспертов, сегодняшние схемы по содержанию стариков в обмен на их жилье часто оборачиваются криминалом. Работающие на рынке коммерческие организации не могут обеспечить полную безопасность пожилых граждан, и они становятся, к примеру, жертвами «черных» риэлторов.