РИАМО - 22 июл. Депутаты Мосгордумы поддержали в первом чтении законопроект о введении штрафов за непринятие мер по борьбе с распространением борщевика Сосновского в столице, передает корреспондент РИАМО.
Законопроект, предложенный председателем комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерием Головченко, был продержан в первом чтении на голосовании большинством голосов. Ни один из депутатов не проголосовал против, один человек воздержался.
По его словам, проблема распространения борщевика Сосновского в столице носит глобальный характер. Непринятие мер по удалению борщевика повлечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 150 тысяч до 700 тысяч рублей.
Составлять протоколы об административных правонарушениях будет департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. В первую очередь зафиксированное нарушение повлечет предупреждение и только потом наложение штрафа.
Головченко отметил, что необходимо в кратчайшие сроки разработать региональную или городскую программу по борьбе с борщевиком Сосновского на территории столицы. С этой целью надо будет предусмотреть меры поддержки муниципальных образований на территории новой Москвы, а также дополнить портал «Наш город» блоком, посвященным борщевику Сосновского.
«Мы уже разработали обращение в адрес исполнительной власти, руководства города о необходимости разработки комплексной программы по борьбе с борщевиком, которая предусматривала бы <...> выделение средств на закупку гербицидов, на дополнительные работы», - добавил Головченко.
Борщевик Сосновского – опасное сложноистребимое сорное растение. Сок борщевика, попавший на кожу, под действием ультрафиолета вызывает сильные ожоги, а при попадании в глаза – ожог роговицы, а впоследствии может привести к слепоте.
Он отметил, что жители районов Свиблово и Медведково часто замечают борщевик в своих дворах и на придомовых территориях, вблизи детских и спортивных площадок. Недавно растение заметили в парке Яуза, вдоль Северодвинской улицы, хотя сотрудники «Мосприроды» регулярно борются с опасным растением.
Спикер Мосгордумы объяснил, что борщевик неприхотлив, поэтому может вытеснить любые культурные растения. К тому же в мегаполисе есть большое количество не возделываемых городских земель, к которым сложно подобраться. При этом собственники территорий никак не борются с растением, что становится источником его стихийного распространения.
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