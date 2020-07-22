РИАМО - 22 июл. Депутаты Мосгордумы поддержали в первом чтении законопроект о введении штрафов за непринятие мер по борьбе с распространением борщевика Сосновского в столице, передает корреспондент РИАМО.

Законопроект, предложенный председателем комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерием Головченко, был продержан в первом чтении на голосовании большинством голосов. Ни один из депутатов не проголосовал против, один человек воздержался.

«В целях недопущения дальнейшего распространения борщевика предлагается внести отдельные санкции за непроведение собственниками или правообладателями земельных участков мероприятий по удалению борщевика», - рассказал Головченко.

По его словам, проблема распространения борщевика Сосновского в столице носит глобальный характер. Непринятие мер по удалению борщевика повлечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 150 тысяч до 700 тысяч рублей.

Составлять протоколы об административных правонарушениях будет департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. В первую очередь зафиксированное нарушение повлечет предупреждение и только потом наложение штрафа.

Головченко отметил, что необходимо в кратчайшие сроки разработать региональную или городскую программу по борьбе с борщевиком Сосновского на территории столицы. С этой целью надо будет предусмотреть меры поддержки муниципальных образований на территории новой Москвы, а также дополнить портал «Наш город» блоком, посвященным борщевику Сосновского.

«Мы уже разработали обращение в адрес исполнительной власти, руководства города о необходимости разработки комплексной программы по борьбе с борщевиком, которая предусматривала бы <...> выделение средств на закупку гербицидов, на дополнительные работы», - добавил Головченко.

Борщевик Сосновского – опасное сложноистребимое сорное растение. Сок борщевика, попавший на кожу, под действием ультрафиолета вызывает сильные ожоги, а при попадании в глаза – ожог роговицы, а впоследствии может привести к слепоте.

«Стихийные очаги произрастания борщевика встречаются фактически в каждом районе Москвы. Ежегодно в медучреждения столицы обращается большое количество москвичей с жалобами на ожоги, вызванные соком этого опасного растения. Я это знаю не понаслышке, поскольку проблема актуальна и для моего избирательного округа», — подчеркнул председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Он отметил, что жители районов Свиблово и Медведково часто замечают борщевик в своих дворах и на придомовых территориях, вблизи детских и спортивных площадок. Недавно растение заметили в парке Яуза, вдоль Северодвинской улицы, хотя сотрудники «Мосприроды» регулярно борются с опасным растением.

Спикер Мосгордумы объяснил, что борщевик неприхотлив, поэтому может вытеснить любые культурные растения. К тому же в мегаполисе есть большое количество не возделываемых городских земель, к которым сложно подобраться. При этом собственники территорий никак не борются с растением, что становится источником его стихийного распространения.

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