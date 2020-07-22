РИАМО - 22 июл. Российские туристы сократили свои расходы на отпуск на пятую часть, за два летних месяца количество отдыхающих уменьшилось до 30%, пишет в среду газета «Известия».

В прошлом году в это же время отпуска брали до 50% работающих граждан.

«Больше всего экономят на авиаперелетах, размещении и услугах. Однако есть и другая тенденция: из-за закрытия границ в Москве, Петербурге и Сочи повысился спрос на отели», — отмечается в публикации.

Но те, кто предпочитает премиальный отдых, своих расходов не сократили. Наоборот, эти россияне проявляют большой интерес к августовским датам.

В одном из крупных сервисов по продаже авиабилетов спрос считают восстановившимся. Индекс бронирований восстановился до предкоронавирусного уровня