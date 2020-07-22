РИАМО - 22 июл. На площадке Московского техникума креативных индустрий имени Л.Б. Красина в обновленном формате открыли музей профессионального образования города Москвы, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Это современное интерактивное пространство, где все посетители могут ознакомиться с историей профессионального образования города Москвы и современными технологиями, которые сейчас применяются в этой сфере», - сказала Ракова.

Она добавила, что это пространство будут использовать как в учебных целях для московских школьников, чтобы они ознакомились и выбрали профессию, так и в познавательных и развлекательных целях для заинтересованных горожан.

Пространство стало единственным городским музеем, который полностью – от идеи до воплощения – создавали преподаватели современной системы профессионального образования Москвы.