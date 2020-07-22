РИАМО - 22 июл. Психиатр и невролог Ольга Котова рассказала, что многие люди во время стресса начинают выпивать и много есть, но эти методы способны только временно купировать стресс, но в итоге они вредят организму.

По словам эксперта, есть много приемов, которые помогут снять напряжение без вреда для здоровья. Один из них – фокусирование внимания на простых действиях, которые заставляют сосредоточиться на том, что находится вокруг.

«Есть такой метод, когда ты взбудоражен, нервничаешь, переживаешь, найти в комнате, например, пять предметов определенного цвета или из определенного материала – условно красные или деревянные. Чем сложнее найти в комнате предметы, тем проще расслабиться, потому что ты отвлекаешься на внешнее», – сказала Котова в эфире радио Sputnik.

Кроме того, со стрессом помогут справиться тактильные ощущения. Причем для этого существуют специальные предметы, которые не составит труда найти в магазинах. Речь идет об игрушках-антистресс, которые наполнены шариками.



Однако если человек испытывает острый стресс, то нужно прибегнуть к медикаментозной терапии.