РИАМО - 22 июл. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит средства на частичную компенсацию расходов российских туристов, которые решат до конца текущего года отдохнуть в российских регионах.

Всего на эти цели направят 15 миллиардов рублей.

«По словам Мишустина, туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура», — говорится в сообщении.

Премьер-министр подчеркнул, что на сегодняшний день туризм находится в сложном положении. Он призвал открывать новые возможности для внутреннего туризма.

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