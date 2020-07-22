РИАМО - 22 июл. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год, назвал главную цель, которая на сегодняшний день ставится перед кабмином, сообщает Федеральное агентство новостей.

По его словам, необходимо проанализировать полученный за последние месяцы опыт, чтобы добиться скорейшего восстановления экономической активности.

«Наша цель — сделать систему государственного управления более эффективной, открытой и удобной для всех пользователей, будь то граждане нашей страны, бизнес или сами госслужащие», — заявил Мишустин.

Достичь данной цели кабмин планирует за счет роста экономики и развития социальной сферы, подчеркнул премьер-министр.

Мишустин также назвал ряд базовых ценностей, на которые опирается правительство в своей работе. В частности, это нацеленность государственных сервисов на потребности людей и открытость в работе.