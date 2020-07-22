РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 июл. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска начали монтаж монолитных конструкций перекрытий второго этажа и возведение колонн новой школы на 1,1 тысячи мест, сообщил глава горокруга Николай Пестов.

«Продолжаем строительство новой школы на Армейском проезде: ведутся работы по монтажу монолитных конструкций перекрытий второго этажа и возведению колонн. Объект планируется к вводу в эксплуатацию во втором квартале 2021 года», – написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Школа рассчитана на 1,1 тысячи мест. Спортивное ядро будет общим со школой №34. Здание будет возводиться по типовому проекту, оно будет иметь различную этажность. Первый этаж – многофункциональный, на нем разместятся зона контроля и пропуска, гардеробные помещения, пищеблок, учебные классы, мастерские, медицинский блок, малый спортивный зал.

На втором этаже будущей школы разместятся классы, учительская, помещение для группы продленного дня, спортивный и актовый залы. Третий и четвертый этажи – учебные классы, библиотека с читальным залом.

Ранее окончание строительства планировалось на первый квартал 2021 года.