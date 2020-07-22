РИАМО - 22 июл. В Московской области за последние сутки выявили 128 случаев заражения коронавирусной инфекцией, но в 24 округах региона не выявили ни одного случая инфицирования, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Ни одного случая не выявили в Бронницах, Домодедове, Звездном городке, Ивантеевке, Красноармейске, Краснознаменске, Лобне, Лосино-Петровском, Лотошине, Можайском, Молодежном, Наро-Фоминском округах, Озерах, Протвине, Пущине, Рошале, Рузском округе, Серебряных Прудах, Солнечногорске, Талдоме, Фрязине, Черноголовке, Чехове и Электростали.

За сутки во Власихе, Дзержинском, Зарайске, Коломне, Котельниках, Шатуре, Шаховской и Щелкове выявили по одному случаю, в Богородском, Волоколамском, Жуковском, Сергиево-Посадском округах, Воскресенске, Дубне, Истре, Кашире, Лыткарине – по два, в Егорьевске, Клину, Королеве, Павловском Посаде, Электрогорске – по три, в Долгопрудном, Ленинском округах, Люберцах, Мытищах, Подольске, Реутове, Серпухове и Химках – по четыре.

Также в Луховицах, Орехово-Зуевском округе, Ступине – по пять, в Балашихе, Дмитровском, Одинцовском и Раменском округах – по шесть, в Пушкинском округе – семь, в Красногорске – девять.

Всего в Подмосковье с начала пандемии выявили 62 173 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 44 162 человека, скончались - 1072 человека.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

22 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 862 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 128 случев заражения. В Москве - 638 случаев.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 19 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4350 человек.