РИАМО – 22 июл. В Подмосковье и Москве на среду продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, также его объявили из-за дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Москве предупреждение из-за грозы и дождя в среду действует до 14:00, а в Подмосковье – до 17:00.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тульской, Калужской, Тверской, Владимирской, Тамбовской и Воронежской областей.

В среду в Московском регионе ожидается облачность с прояснениями, дождь и гроза. Температура воздуха составит 20-22 градуса тепла. Западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.