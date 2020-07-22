РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 июл. Стекло, алюминий и другие виды крупногабаритных отходов жители подмосковных Мытищ смогут сдать на площадке проекта «Мегабак» с 1 августа, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

В городском округе в соответствии с поручением министерства жилищно-коммунального хозяйства региона и правительства Подмосковья будет организован бесплатный сбор крупногабаритных отходов. Пункт бесплатного приема «Мегабак» откроется 1 августа.

«Площадки проекта «Мегабак» входят в состав новой инфраструктуры обращения с отходами региона. Мытищинцы смогут сдать следующие виды отходов: древесина, текстиль, бытовая техника, стекло, алюминий. Проект «Мегабак» базируется на раздельном сборе коммунальных отходов и направлен на снижение, минимум в два раза, объемов вывоза мусора на полигоны и увеличение доли перерабатываемых отходов», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что снижение объема захораниваемого на полигонах мусора и увеличение массы переработанных коммунальных отходов - одна из целей Национального проекта «Экология». Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность и удобность проекта «Мегабак» в регионе, а также добавил, что нужно сделать интерактивную карту площадок проекта.

«В ближайшее время мы проинформируем наших жителей об адресе, графике работы «Мегабака». Жителям на площадке будут помогать волонтеры Подмосковья. Мы разместим объявления с QR-кодом на информационных досках «Наше Подмосковье» в подъездах и широко осветим в местных СМИ и соцсетях», - отметил Азаров.

Ознакомиться с подробностями проекта можно на сайте: http://мегабак.рф.