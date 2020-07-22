РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 июл. Двадцать выпускников школ подмосковного Красногорска сдали единый госэкзамен по русскому языку на высший балл, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Двадцать красногорцев сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов», – говорится в сообщении.

Для Михаила Кормановского из гимназии №2 это уже второй высший балл, первый – по географии.

«Всего по итогам четырех экзаменов у нас в округе 29 стобалльников. Сегодня и завтра (22 и 23 июля – ред.) выпускники сдают иностранные языки (раздел «Говорение»), затем – резервные дни и дополнительный период (до 8 августа)», – заключается в материале.