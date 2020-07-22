РИАМО - 22 июл. Несмотря на увеличение объемов тестирования с запуском бесплатного ПЦР-исследования для горожан, число новых заболевших Covid-19 в Москве остается на низком уровне, сообщает оперштаб столицы по ситуации с коронавирусом.

С 16 июля было запущено ПЦР-тестирование для взрослых и детей на базе 207 городских поликлиник. В Москве стало возможным проводить в сутки дополнительно еще около 5 тысяч исследований.

«Объемы тестирования на коронавирус постоянно растут. Если ранее ПЦР-анализ брали у горожан с подозрением на коронавирусную инфекцию и у проживающих с ними, то потом расширили охват и стали тестировать сотрудников городских служб. Теперь каждый желающий может абсолютно бесплатно пройти тест на инфекцию», - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в столице выявили 638 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, 54,4% среди новых заболевших составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27% – от 46 до 65 лет, 7,8% – от 66 до 79 лет, еще 4,1% – старше 80 лет. Кроме того, 6,7% среди заболевших – это дети.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

За весь период пандемии в Москве зафиксировано 235 363 случая коронавируса.

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22 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 862 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 128 случев заражения. В Москве - 638 случаев.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 19 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4350 человек.