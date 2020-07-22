РИАМО - 22 июл. В Московской области умерли пять человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, за период пандемии скончались свыше тысячи пациентов, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

«Всего скончались 1072 человека. Выздоровели и выписались 44 162 человека», — отмечается в материале.

За прошедшие сутки в Подмосковье выздоровели 243 человека, выявлено еще 128 случаев Covid-19.

За весь период в Московской области зафиксировано 62 173 случая инфицирования.

В Подмосковье работает горячая линия: 8 800 550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru. При появлении любых симптомов ОРВИ необходимо сразу вызывать на дом врача.

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Текстовая трансляция

22 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 862 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 128 случев заражения. В Москве - 638 случаев.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 19 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4350 человек.