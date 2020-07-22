РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июл. Новый детский сад «Теремок» открылся в поселке Мирный подмосковных Люберец, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду глава городского округа Владимир Ружицкий открыл новый детский сад. Учреждение находится по адресу: поселок Мирный, улица Свободы, дом №7.

«Эта весть разнесется по всей округе, я думаю, что детишки в детский сад будут ходить с улыбками. Так устроено, что не бывает постоянного, всегда все в движении. Наша задача - ловить запросы от жителей. Детишки всегда требуют внимания. Конечно же, я хотел поздравить жителей с этим долгожданным событием. Строители подошли с душой», - сказал Ружицкий.

Детский сад расчитан на 15 групп, то есть на 360 человек. В саду есть музыкальный, спортивный залы, кабинет психолога, медкабинет и пищеблок.