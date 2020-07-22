РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 июл. Четыре новых случая коронавирусной инфекции выявили в городском округе Мытищи за минувшие сутки, всего в муниципалитете 2 040 подтвержденных случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 128 новых случаев коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 62 173 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 072 человека. Выздоровели и выписались 44 162 человека. В городском округе Мытищи выявили 2 040 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

21 июля количество подтвержденных случаев заболевания в муниципалитете составляло 2 036.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия 8(800)550-50-30. Всем жителям региона нужно обязательно носить медицинские маски в общественных местах.

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22 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 862 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 128 случев заражения. В Москве - 638 случаев.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 19 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4350 человек.