РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 июл. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 9 новых случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявлено 128 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«Всего в Московской области зафиксировано 62173 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1072 заболевших. Выздоровели и выписались 44162 человека. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 3088 (+9)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.