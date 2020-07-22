РИАМО - 22 июл. В столице 24 июля пройдет праздник выпускников в Парке Горького с соблюдением мер профилактики заражения коронавирусной инфекцией, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Выпускников московских школ и колледжей ждет насыщенная праздничная программа, проведение которой будут обеспечивать 190 специалистов, из них 100 волонтеров.

«Мы действительно готовились к выпускному, но принимали окончательное решение с учетом того, как эпидемиологическая ситуация развивается сегодня. Хочу всех обрадовать — мы можем организовать и провести праздник для выпускников. Он пройдет 24 июля в Парке Горького. Мы подготовили ребятам хорошую программу. Я надеюсь, она им понравится», — сказала Ракова.

Она отметила, что выпускники будут соблюдать все меры безопасности. С 24 по 25 июля вход на территорию Парка Горького будет возможен только для выпускников и их сопровождающих по индивидуальным именным браслетам с QR-кодом.

Все, кто будет задействован в проведении мероприятия, пройдут тесты на коронавирусную инфекцию. Перед въездом в парк всем в автобусе измерят температуру.

На входе в парк будут установлены тепловизор, бесконтактный измеритель температуры, дезинфектор для одежды, бесконтактный антисептик для рук. Кроме того, всем участникам выдадут маски. Все контакты поверхности будут дезинфицировать. Гостям праздника раздадут бутилированную воду.

Мероприятия праздника будут проводить в специальных зонах, отмеченных разными тематиками и расположенных на территории всего парка.

Для выпускников подготовят тематические фотозоны, уличные театры, арт-лабиринт современного искусства, интеллектуально-развлекательные квизы, выступления популярных stand-up комиков и многое другое. Выступления популярных диджеев и артистов пройдут с 20:00 до 06:00 утра. Кроме того, выпускники смогут поучаствовать в шоу «Comment Out».

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22 ИЮЛЯ

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