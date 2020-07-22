РИАМО (МЫТИЩИ) – 22 июл. В центральном парке культуры и отдыха городского округа Мытищи 25 и 26 июля в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут танцы, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

В прошлом году на день округа открылась танцевальная площадка в центральном парке.

«С удовольствием сообщаю, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» программа выходного дня стартует в эти выходные. В субботу и воскресенье с 17:00 до 19:00 на этой площадке будут танцы. Обращаю внимание, что мероприятие будет не у театра ФЭСТ, как многие привыкли, а на танцплощадке летнего театра», – написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что сегодня мытищинский парк – это не только место притяжения, но и историческое место. Жители старшего поколения помнят, что много лет на этом месте была летняя веранда, по субботам и воскресеньям были танцы.

«Думаю, что здесь не одна пара познакомилась. Мы восстановили это памятное место. Очень хорошо и достойно вписался сюда летний театр», – отметил Азаров.