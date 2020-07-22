РИАМО - 22 июл. Единый государственный экзамен по русскому языку в Московской области на высший балл сдали 368 человек, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Пришли результаты ЕГЭ по русскому языку - 368 ребят набрали высший балл! По итогам четырех экзаменов у нас уже 603 стобалльных результата!», - написала Каклюгина в Instagram-аккаунте.

По ее словам, этот показатель уже больше, чем за всю экзаменационную кампанию в прошлом году.

Она напомнил, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева учителя, чьи ученики набрали 100 баллов по ЕГЭ, получат премию в размере 100 тысяч рублей.

Кроме того, по 100 тысяч рублей получат и мультистобалльники - ребята, набравшие высший балл по двум и более предметам.