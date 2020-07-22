РИАМО - 22 июл. В Московской области за прошедшие сутки выявили 128 случаев коронавирусной инфекции, общее число случаев инфицирования в регионе превышает 62 тысячи, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Подмосковье за сутки еще 243 человека завершили лечение от коронавируса. Всего областные врачи вылечили 44 162 пациента.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 62 173 случая заболевания коронавирусной инфекцией», — отмечается в материале.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8 (800) 550-50-30 и тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

22 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 862 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 128 случев заражения. В Москве - 638 случаев.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 19 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4350 человек.