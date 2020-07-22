РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. Получено официальное разрешение на ввод в эксплуатацию комплексной поликлиники на улице Ленинградской в подмосковном Подольске, сообщил глава горокруга Николай Пестов.

«21 июля получено официальное разрешение на ввод комплексной поликлиники на улице Ленинградской. Это значит, что далее мы должны будем в течение месяца зарегистрировать в Росреестре поликлинику как муниципальный объект завершенного строительства. Затем его необходимо передать министерству здравоохранения Московской области для оснащения оборудованием. Об ожидаемых сроках начала работы комплексной поликлиники проинформирую дополнительно», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Строительно-монтажные работы на объекте возобновили в 2020 году и недавно полностью завершили. Дополнительные средства на эти цели выделены по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева из областного бюджета. Также в соответствии с решением совета депутатов округа привлекли средства местного бюджета.