РИАМО - 22 июл. Подмосковный «Дмитровский молочный завод» запустил новую линию по производству мороженого, она будет выпускать четыре разных формата лакомства, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Подмосковный завод, который работает на молочном рынке уже 80 лет, запустил новую линию по производству мороженого. Производительность линии — 27 тысяч штук в час», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он отметил, что линия готова выпускать четыре разных формата мороженого: пломбир в стаканчике и эскимо премиум-класса, маленькие и большие вафельные рожки с множеством наполнителей и разными вариантами обсыпки и украшений. Это стало возможно благодаря новейшему оборудованию.

«Возможности линии дают воплотить в реальность любые вкусовые предпочтения», — подчеркнул Разин.

Компания АО «Тетра Пак» стала поставщиком технологического оборудования.

«Дмитровский молочный завод» также производит молоко, сметану, творог. Ассортимент продукции состоит из более чем 200 наименований. Предприятие принимает участие в выставках международного уровня и становился лауреатом международных конкурсов. Продукция завода на специальном транспорте доставляется в 10 тысяч магазинов в Дмитровском округе и еще в 30 городов России.

«У завода есть и своя сеть фирменных магазинов, где можно купить и попробовать новое мороженое», — заключил министр.