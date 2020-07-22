РИАМО (ЩЕЛКОВО) – 22 июл. Всего специальными пестицидами дважды обработано свыше 140 гектаров земли в Щелкове, выполнялся окос сорняка, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Вне общего плана с апреля по июль отработано 165 обращений по устранению борщевика, поступивших от жителей округа», – говорится в сообщении.

Работы прошли на участках и прилегающих территориях следующих населенных пунктов: Фряново – 40 гектаров, Трубино – 34 гектара, Огуднево – 33,7 гектара, Гребнево – 15 гектаров, Медвежьи Озера – 10,7 гектара, Щелково – 6,2 гектара, Загорянский – 1 гектар.

Работы проходят на муниципальных землях, в то время как борьба с вредоносным растением на частных участках – это ответственность собственника.

К сожалению, далеко не все владельцы участков добросовестно подходят к борьбе с борщевиком. Более 50 обращений, поступивших от жителей, связаны именно с частными территориями.

Если вы заметили участок, заросший борщевиком, можно обратиться в администрацию городского округа Щелково по телефону: 8(496)561-11-28, а также по электронной почте: adm_borschevik@mail.ru.