РИАМО - 22 июл. В столице за минувшие сутки выявили 638 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии зафиксировано 235 363 случая инфицирования, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Москве.
В столице за прошедшие сутки умерли 19 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Общее число летальных случаев в городе достигло 4350.
За сутки в Москве выздоровели 1168 пациентов. За весь период пандемии столичные врачи вылечили 172 939 человек.
По России за сутки зафиксировали 5862 случая заражения Covid-19. Умерло 165 человек, выздоровело после лечения 9669 пациентов.
На текущий момент в РФ зафиксировано 789 190 случаев коронавируса. Число смертельных случаев составляет 12 745. После лечения выздоровели 572 053 человека.
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Текстовая трансляция
22 ИЮЛЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За последние сутки в России зафиксировали 5 862 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 128 случев заражения. В Москве - 638 случаев.
- В Москве за прошедшие сутки умерли 19 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4350 человек.
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