РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. Глава Подольска Николай Пестов поблагодарил четырех сотрудников МУЖРП-1, которые спасли выпавшего из окна ребенка.

«20 июля сотрудники МУЖРП-1 спасли двухлетнего мальчика в микрорайоне Парковый. Спасибо бдительным жителям дома №19 на улице Ульяновых и работникам МУЖРП-1: Бекмуроду Турдалиеву, Элбеку Салиеву, Заирбеку Джурабаеву, Фахридину Рисбаеву!» - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что ребенка, со стороны улицы державшегося за перила лоджии четвертого этажа, заметили соседи и позвали на помощь трудившихся неподалеку рабочих управляющей компании. Они растянули сброшенное одеяло, создав «подушку безопасности». В результате ребенок не пострадал.

В момент ЧП мать ребенка находилась дома в состоянии алкогольного опьянения. Женщина состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних с июня этого года, не работает, за детьми не присматривает, в доме антисанитария.

В случившемся разбираются правоохранительные органы.