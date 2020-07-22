РИАМО - 22 июл. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов в среду лично выехал в сосновый лес у реки Самынка в Барвихе, где без разрешительной документации застройщик возвел забор, и лично демонтировал ограждение.

Последнюю неделю на данной территории шло настоящее противостояние жителей и собственников участка. Не имея никакой разрешительной документации «Премиум Строй» стало возводить забор. Даже после официального заявления главы округа о недопустимости данных действий строительство не прекратилось.

«Официально заявляю: данные работы не согласовывались с администрацией городского округа. Собственник не обращался к нам ни за получением ордера на земляные работы, ни за получением разрешения на строительство забора, ни за получением разрешения на строительство жилья и любых других объектов капитального строительства», — сказал Иванов в видеообращении в Instagram.

Письма для оценки деятельности компании были направлены в прокуратуру, полицию, Госадмтехнадзор и Главгосстройнадзор. Аргументы никак не повлияли на действия «Премиум Строй», поэтому Иванов был вынужден продемонстрировать свою позицию более жестко: он лично выехал на место и демонтировал ограждение, использую «болгарку».

«Только что я лично демонтировал незаконный забор, установленный в Барвихе в сосновом лесу у реки Самынка. Мы не позволим творить в нашем округе самоуправство, какими бы влиятельными не были собственники! Перегораживать доступ к воде — запрещено! В данной ситуации я полностью на стороне наших жителей. Повторю главное: решение по развитию данной территории может быть принято только совместно с местным сообществом! И никак иначе!» — заявил Иванов.

Глава муниципалитета также мобилизовал силы МБУ округа, на месте в данный момент работают 50 сотрудников и спецтехника.