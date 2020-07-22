РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. В подмосковном Подольске организуют проверку по факту возможной халатности органов опеки, из-за недосмотра родителей мальчик выпал из окна многоквартирного дома, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

В СМИ 21 июля появилось видео, на котором запечатлен маленький мальчик, висящий на карнизе за окном квартиры на четвертом этаже дома. Трагедию удалось предотвратить рабочим, которые растянули под окном спасательный тент из подручных средств и поймали мальчика. Ребенок был доставлен в больницу, его здоровью ничего не угрожает. Кроме этого, прозвучала информация о том, что это не первый случай, когда ребенку угрожала опасность по вине недосмотра родителей. После первого случая мать мальчика была привлечена к административной ответственности и поставлена на учет.

«В этой связи следственными органами ГСУ СК по Московской области организовано проведение доследственной проверки по факту возможной халатности со стороны органов опеки. Также следствие ходатайствует перед прокурором о передаче в следственный отдел из органов полиции материала проверки в отношении матери мальчика по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», - говорится в сообщении.

Следствие тщательно изучит обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку случившемуся. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.