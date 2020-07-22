РИАМО - 22 июл. Объявленная президентом России Владимиром Путиным внезапная проверка боевой готовности в Вооруженных силах РФ закончилась, проведено свыше 50 учений, сообщает Газета.ru.

Проверки в войсках и флотах состоялись 17-21 июля. В них приняли участие около 150 тысяч военных, более 26 тысяч единиц спецтехники, свыше 100 кораблей и судов и около 400 летательных аппаратов.

«Проверяемые войска и силы были задействованы в более 50 различных учениях на 35 полигонах и участках местности, а также на 17 морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей», — отмечается в материале.

В Минобороны подчеркнули, что главная цель подобных проверок — оценить способность органов военного управления обеспечить безопасность на юго-западе страны, где «сохраняются угрозы террористического характера».