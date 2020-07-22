РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 июл. Трое выпускников гимназии №2 подмосковного Красногорска получили 100 баллов на едином государственном экзамене по русскому языку, сообщила директор образовательного учреждения Ирина Штейнберг.

«Поздравляем наших выпускников - 100 баллов по русскому языку - Кормановский Михаил, Нуждина Анастасия, Шевченко Алина! Вы большие молодцы, талантливые и трудолюбивые дети! Горжусь вами», - написала Штейнберг в своем Instagram-аккаунте.

Директор гимназии также поблагодарила педагога Ольгу Лопатину.

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ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (1/0) Где НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? Фото © РИА Новости Правильно говорить «принУдить» принудИть кУхонный недУг принЯвшись донЕльзя

ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (2/0) Укажите вариант ответа, где во всех словах пропущена одна и та же буква. Фото Виталий Аньков © РИА Новости Верно, здесь пропущена буква С не..гораемый, бе..печный, чере..страничный; Правильно: сЫмитировать, безЫсходный, сверхИнтеллектуальный с..митировать, без..сходный, сверх..нтеллектуальный; Правильно: прЕсыщенный, беспрЕкословно, прИобрел пр..сыщенный, беспр..кословно, пр..обрел; Правильно: отЪезд, сЪежиться, навЬюченный от..езд, с..ежиться, нав..юченный

ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (3/0) В одном из приведенных ниже предложений неверно употреблено выделенное слово. В каком? Фото flickr.com, mn0o © Здесь все верно, а вот во втором примере подразумевается ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ служба. Вратарь хоккейной команды НАДЕВАЕТ экипировку, защищающую его от ударов шайбы. Служба послов и консулов ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ Консульский паспорт для лиц, имеющих статус дипломата, выдается МИД РФ российским гражданам, выезжающим на ДИПЛОМАТИЧНУЮ работу. Здесь все верно, а вот во втором примере подразумевается ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ служба Все необходимые инструменты были ПРЕДОСТАВЛЕНЫ проводящим ремонт рабочим вовремя. Здесь все верно, а вот во втором примере подразумевается ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ служба Наша студенческая команда по баскетболу успешно выступила на ОТБОРОЧНЫХ соревнованиях.

ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (4/0) Укажите цифры, на месте которых пишется НН: «Гибнущий сад и несостоявшаяся, даже незамече(1)ая любовь – две внутре(2)е связа(3)ые темы – придают пьесе А.П. Чехова грустно-поэтический характер». Фото Сергей Демянюк © Ступинское Информагентство 1, 2 1, 2, 3

ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (5/0) Укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые: «Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое значение оттенкам оперения. И если у пернатого кавалера нет (4) присущей (5) его собратьям шапочки, то шансы получить благосклонность от невесты невелики». Фото Евгений Епанчинцев © РИА Новости В первом предложении выделен деепричастный оборот. Во втором предложении причастный оборот не обособляется, так как стоит перед определяемым словом. 1, 2, 3 В первом предложении выделен деепричастный оборот. Во втором предложении причастный оборот не обособляется, так как стоит перед определяемым словом. 1, 3 В первом предложении выделен деепричастный оборот. Во втором предложении причастный оборот не обособляется, так как стоит перед определяемым словом. В первом предложении выделен деепричастный оборот. Во втором предложении причастный оборот не обособляется, так как стоит перед определяемым словом. 1, 2, 3, 4

ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (6/0) В каком из предложений нужно поставить ОДНУ запятую? Фото © Обычно отец уходил на рыбалку или уезжал на охоту затемно. Солнце здесь восходит быстро и сразу заливает лес и поле согревающим светом. Вдали виднелись грозные шапки гор да мелкие деревушки под ними. Верно. Однородные члены здесь соединены при помощи двойного союза «как…, так и». Способность ориентироваться во времени есть как у животных так и у растений.

ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (7/0) В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка при образовании формы слова. Укажите, в каком. Фото Александр Уткин © РИА Новости Здесь все правильно, а вот в третьем варианте верно «к четыремстам» КЛАДИ на стол Здесь все правильно, а вот в третьем варианте верно «к четыремстам» килограмм ЯБЛОК Верно «к четыремстам» к ЧЕТЫРЕХСТАМ солдатам Здесь все правильно, а вот в третьем варианте верно «к четыремстам» петь ЗВОНЧЕ

ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (8/0) Укажите вариант ответа, где во всех словах одного ряда пропущена безударная проверяемая гласная в корне. Фото © Проверочные слова – снАсть, аргумЕнт. осн..стить, аргум..нтировать В слове «соприкосновение» – чередующаяся гласная, в слове «ореол» – непроверяемая. соприк..сновение, ..реол Обе гласных непроверяемые. в..кансия, разб..лтать Равномерный – чередующаяся гласная, панорама – непроверяемая. р..вномерный, пан..рама

ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (9/0) Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Фото Анастасия Осипова © РИАМО Оборот «вовсе не», частица пишется раздельно. Этот журнал вовсе (не)интересен. В данном случае НЕ с причастием пишется слитно, так как отсутствует противопоставление или зависимое слово. (Не)прекращающиеся дожди заставили нас свернуть с намеченного маршрута. НЕ с глаголом пишется раздельно. В эти тревожные дни она почти (не)притрагивалась к пище. Причастие с зависимым словом, в этом случае НЕ пишется раздельно. Так поступают только люди, (не)думающие о последствиях.

ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (10/0) Нужна ли запятая в следующем предложении? Почему? «В Египте кошки считались священными животными ( ) и почитались наравне с фараонами и богами». Фото Larazoni © flickr.com Сложносочиненное предложение, перед союзом «и» запятая не нужна. Сложносочиненное предложение, перед союзом «и» нужна запятая. Простое предложение с однородными членами, перед союзом «и» нужна запятая. Простое предложение с однородными членами, перед союзом «и» запятая не нужна.

ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (11/0) «Безымянный червь точил его сердце», – пишет Н.В. Гоголь. Какой прием выразительности здесь использован? Фото © Верно, это скрытое сравнение. Метафора Нет, литота – это художественное преуменьшение, а здесь метафора – скрытое сравнение. Литота Нет, явного сравнения здесь нет, есть скрытое – метафора. Сравнительный оборот Нет, гипербола – это художественное преувеличение, а здесь метафора – скрытое сравнение. Гипербола

ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (12/0) Объясните постановку двоеточия в предложении: «В послевоенный период в деревне было трудно: сказывалась и нехватка рабочих рук, и несколько неурожайных лет». Фото сайт администрации Красногорска © Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на результат того, о чем говорится в первой части. Первая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена по содержанию второй части. Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чем говорится в первой части. Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие совершения того, о чем говорится во второй части.

ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (13/0) «В эмиграции Марина Цветаева часто вспоминала и восхищалась поэзией Бориса Пастернака». Какая ошибка здесь допущена? Фото Ольга Шалатова © Пущинское информагентство Да. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией». Ошибка в построении предложения с однородными членами Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией». Нарушение связи между подлежащим и сказуемым Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией». Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией». нарушение видо-временной соотнесенности глагольных форм

Неуд Похоже, вы провалились. Скорее всего, придется пересдавать. Или подать апелляцию, пока не поздно! В любом случае, путь на филфак или журфак вам заказан! Фото © Поделиться результатом

Троечка Необходимый минимум вы набрали. С такими баллами по русскому вы можете попытать счастья на техническом или естественно-научном факультете, а вот гуманитарная стезя, похоже, не для вас. Фото wikimedia © Поделиться результатом

Четверка Вы неплохо знаете русский язык – школьные годы явно не прошли для вас зря. Однако для более высокого результата стоит еще подучить предмет. Фото © Поделиться результатом

Чистые 100 баллов Поздравляем, вы почти поступили на филологический факультет! Осталось только написать сочинение. Фото Mark Nakoykher © wikipedia.org Поделиться результатом

Пятерка с минусом Вы отлично потрудились, ваш результат близок к идеалу. Можете подавать документы на бюджет! Фото © Unsplash.com Поделиться результатом

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