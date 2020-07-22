РИАМО - 22 июл. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения в отношении ООО «Строймир» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Сведения были представлены МБУ «Благоустройство» после того, как ООО нарушило условия контракта на выполнение работ по установке и содержанию биотуалетных кабин на территории городского округа Электросталь.

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - говорится в сообщении.

Компания не смогла представить документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении дела, а также изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Строймир» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.