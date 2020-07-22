РИАМО - 22 июл. В рамках совместной работы Федеральной антимонопольной службы и областной прокуратуры по противодействию необоснованному завышению цен на продукты и товары в Подмосковье пресекли значительное завышение цен на продукты питания, в том числе на рис и лимоны, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления ФАС.

Как выяснилось, в магазинах торговой сети «ТОН» зафиксировано значительное увеличение розничных цен на картофель, рис и лимоны.



«Так, в апреле 2020 года для потребителей указанной продукции размер торговой надбавки вырос в 1,3-3 раза», — говорится в сообщении.

В связи с отсутствием обоснованных причин для повышения цен Истринская городская прокуратура по поручению прокуратуры Московской области вынесла генеральному директору ООО «ТОН» предостережение о недопустимости нарушения требований антимонопольного законодательства и предупредила об административной ответственности в случае его неисполнения.