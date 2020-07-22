РИАМО - 22 июл. Еще в мае самка пестрого питона из Московского зоопарка сделала кладку, на днях из нее начали появляться детеныши, всего вылупилось семь малышей, говорится в сообщении пресс-службы столичного зоосада.

«Их длина пока не более 30 сантиметров, а пол будет известен только после первой линьки, когда змейки чуть-чуть подрастут», - говорится в сообщении.

Красный пестрый питон - редкий вид змей из семейства питонов, обитающий в Таиланде, Вьетнаме, на западе Малайзии и в Индонезии - на островах Суматра, Банка и Белитунг.

Общая длина питона колеблется от 1,5 до 2,6 метра. Крупные самки могут весить до 22 килограммов.

Питон населяет горные и долинные дождевые леса и плантации, встречается на высоте до 2 тысяч метров над уровнем моря.