РИАМО - 22 июл. В столичных парках для детей подготовили масштабную образовательную программу, им предлагают порисовать в технике монотипии, изучить основы тхэквондо и актерского ремесла, а также множество других увлекательных занятий, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры Москвы.

Поучаствовать в мастер-классах можно бесплатно, но на некоторые из них нужно предварительная регистрация.

«В 14 парках Москвы уже начались регулярные спортивные тренировки, познавательные и творческие мастер-классы. Педагоги и тренеры приглашают ребят на занятия по рисованию, технике речи, гимнастике, футболу, скейтбордингу», — сказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В Таганском и Лианозовском парках ребята могут приходить на регулярные уроки по живописи, а в Измайловском парке проходят занятия по технике речи.

В Бабушкинском парке начался проект «Наука для всех». Дети имеют возможность узнать о профессиях нынешнего столетия, поговорить с психологом, пройти тест на профориентацию, послушать лекции по искусству самопрезентации и выступлению на публике.

В парке у Джамгаровского пруда можно поиграть в футбол. В парке «Сокольники» в беговом клубе по понедельникам и средам организуют бесплатные уроки гимнастики для подростков. Освоить азы тхэквондо дети в возрасте от четырех лет могут в парках «Садовники» и «Кузьминки».

Тренировки по скейтбордингу проходят в парке 50-летия Октября каждую субботу в скейт-парке в западной части зоны отдыха. В парке «Фили» детей в возрасте от семи лет ждут на бесплатные тренировки по саберфайтингу.