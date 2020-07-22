РИАМО - 22 июл. Энергетики подключат к сетям до конца года более 100 домов, возводимых по программе реновации, в настоящее время ведутся работы по техприсоединению на пяти площадках, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время выполнены работы по присоединению 14 домов, выдано свыше 6 МВт мощности. Всего в 2020 году планируется подключить к электросетям 111 домов, возводимых по программе реновации жилья», - сказал Бирюков.

Он уточнил, что для качественного электроснабжения большинства домов потребовалось не только строительство кабельных линий, но и новых трансформаторных подстанций.

Сейчас работы идут на улицах Шверника, Смольной, Гарибальди, 13-ой Парковой.