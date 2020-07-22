РИАМО - 22 июл. В столице за сутки от Covid-19 выздоровели еще 1168 пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1168 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 172939», - сказала Ракова.

Для подтверждения отсутствия у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получили соответствующие рекомендации.

Тем, кто выздоровел в Москве, предлагают стать донорами плазмы крови или социальными волонтерами, чтобы помочь тем, кто все еще борется с инфекцией.

Донором плазмы может стать гражданин в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Желающие стать донорами или волонтерами могут обратиться на горячую линию по номеру: 8(495)870-45-16, она работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

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22 ИЮЛЯ

- В Москве за прошедшие сутки умерли 19 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4350 человек.