РИАМО - 22 июл. С 1 по 20 августа в столице на площадках колледжей и специализированных центров пройдут Всероссийские отборочные соревнования WorldSkills Russia 2020, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Москву представят 30 конкурсантов, в число которых вошли восемь юниоров в возрасте от 14 до 16 лет. Москвичи будут соревноваться за право участия в национальном финале по 18 компетенциям», — отмечается в сообщении.

В соревнования входят такие направления как «Веб-дизайн и разработка», «Ветеринария», «Геодезия», «Дошкольное воспитание», «Изготовление прототипов», «Медицинский и социальный уход», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Предпринимательство» и многие другие.

Для участия в финале отборочные соревнования пройдут в августе по 27 направлениям в дистанционно-очном формате. По остальным направлениям победители региональных отборочных туров попадут сразу в финал. Выступления будут оценивать с помощью дистанционных и онлайн-технологий.

Всего в текущем году в финале конкурса, который пройдет онлайн с 6 по 21 сентября, выступят более 2,8 тысячи человек.