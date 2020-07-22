РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 июл. Временный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске закрыли, пациентов перевели в Красногорскую горбольницу №1, сообщается в Instagram-аккаунте лечебного учреждения.

«Временный инфекционный стационар в «Крокус экспо» закрыт. Пациенты переведены в инфекционное отделение Красногорской городской больницы №1», - говорится в сообщении.

Временный инфекционный стационар проработал более двух месяцев.

«Работа медицинского учреждения была организована на очень высоком уровне, и это отмечали пациенты. Спасено огромное количество жизней. Спасибо врачам и всем медицинским работникам, которые боролись с распространением Covid-19», - заключается в материале.