РИАМО - 22 июл. В Московской области за прошедшие сутки после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 243 пациента, за весь период пандемии врачи региона вылечили свыше 44,1 тысячи человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.
«Всех пациентов выписали после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 44 162 заболевших», — говорится в сообщении.
Для профилактики Covid-19 в общественных местах региона и в транспорте необходимо носить маски.
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Московской области стабилизировалась. Уже открыты парки, скверы, рестораны, кафе и дома отдыха.
Так мучиться – и ради чего? Лучше посмотрю телевизор дома.
Подожду, пока отменят масочный режим, и пойду с комфортом.
Конечно! Маска мне совершенно не мешает.
Освобожденный
Вы сильнее всех радуетесь, что маску на улицах столицы теперь можно не носить, и воспринимаете это как глоток свободы. Сейчас вы надеваете маску и перчатки, когда идете в магазин, в аптеку или спускаетесь в метро, хотя не особо верите в их эффективность. Вы уже порядком устали от них, и вас совсем не радует перспектива носить их до осени или дольше. Как только полностью отменят масочно-перчаточный режим, вы сразу же забудете все это, как страшный сон.
Вы из тех, кто вообще не верит в коронавирус и считает всю эту историю фейком. К тому же вы подозреваете, что от маски развивается астма. Одну «дежурную» маску вы носите с собой, пока она не порвется, и надеваете только в крайнем случае. А если вам сделают замечание о нарушении масочного режима, вы просто пойдете в другой магазин или ресторан.
Вы настолько сроднились с маской, что готовы носить ее всегда. Дома у вас стратегический запас масок и санитайзеров, так что вам точно хватит до осени. Если в транспорте или в магазине кто-то нарушает дистанцию и ходит без маски, вы обязательно сделаете замечание. А сами регулярно меняете маску, как положено, каждые два часа. Вы с нетерпением ждете появления вакцины от коронавируса, но пока защитные средства остаются вашими верными спутниками.
- В Москве за прошедшие сутки умерли 19 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4350 человек.
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