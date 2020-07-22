РИАМО - 22 июл. В Московской области за прошедшие сутки после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 243 пациента, за весь период пандемии врачи региона вылечили свыше 44,1 тысячи человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

«Всех пациентов выписали после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 44 162 заболевших», — говорится в сообщении.

Для профилактики Covid-19 в общественных местах региона и в транспорте необходимо носить маски.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Московской области стабилизировалась. Уже открыты парки, скверы, рестораны, кафе и дома отдыха.

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22 ИЮЛЯ

- В Москве за прошедшие сутки умерли 19 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4350 человек.