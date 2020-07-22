РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 июл. Жители подмосковного Красногорска могут обмениваться книгами, в молодежном центре округа открыли стеллаж для буккроссинга, сообщается в Instagram-аккаунте организации.

«Для активных читателей - у нас работает буккроссинг! На полках лежат самые разные книги, каждый найдет литературу по душе», - говорится в сообщении.

В любой день каждый из посетителей сможет взять понравившуюся книгу с собой и взамен оставить свою.

«Читайте и развивайтесь вместе с нами!» - отмечается в материале.

Молодежный центр расположен по адресу: Красногорск, Речная улица, дом №20, корпус 1.