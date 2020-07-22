РИАМО - 22 июл. Акция «День без турникетов» пройдет в столице с 23 по 25 июля, жители города смогут принять участие в чемпионате по квизу, посмотреть онлайн-экскурсию по производству шаров для пейнтбола и бесплатно побывать в парке аттракционов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Регистрация на офлайн-мероприятия откроется на сайте акции 22 июля после 11:00.

«Все три дня будут проходить бесплатные экскурсии в семейном парке аттракционов «Сказка». 23 июля можно посетить смотровую площадку Panorama 360 в одной из башен делового центра «Москва-Сити», а 25 июля — Центральный московский ипподром», — говорится в сообщении.

На сайте акции 23 июля в 11:00 появится семь онлайн-экскурсий. В их числе будет экскурсия на производстве шаров для пейнтбола, экскурсия в дизайн-студии Art4You и экскурсия на Гребном канале в Крылатском.

Кроме того, в режиме онлайн в мобильном приложении акции пройдет чемпионат по квизу.

Как отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, общее число просмотров онлайн-экскурсий уже достигло 25,5 тысяч.