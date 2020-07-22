РИАМО - 22 июл. Видеоролики об истории и работе аэропорта Шереметьево появились на медиаплатформе москвастобой.рф, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для гостей сайта подготовили виртуальную прогулку по терминалам и залам, а также обзорную видеоэкскурсию по основной экспозиции музея истории Шереметьево», - говорится в сообщении.

Зрителям покажут такие экспонаты, как первый генеральный план и знамя предприятия, исторические авиа- и метеоприборы, эксклюзивные фото.

Более того, посетители портала могут посмотреть онлайн-экскурсии, которые провели сотрудники разных служб аэропорта.

Для тех, кто интересуется искусством, на портале есть лекция «О самолетах и не только в русской лаковой миниатюре», в которой слушателям расскажут о том, как авиация повлияла на творчество художников-миниатюристов XX века.