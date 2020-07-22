РИАМО - 22 июл. В красивые даты текущего года в столице поженились более 3,6 тысяч пар, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Самая популярная дата с начала 2020 года — 20 02 2020, в этот день поженились более 900 пар. Кроме того, 22 02 2020 и 20 03 2020, поженились около 730 и 450 пар соответственно, 150 пар заключили брак на необычных площадках столицы», — говорится в сообщении.

Пары заключали брак на 11 необычных площадках города. Бракосочетания проходило, например, в особняке «Роял», усадьбе Кнопа, башне «Меркурий», в Останкинской телебашне, а также здании Центрального московского ипподрома.

С 22 февраля у молодоженов появилась еще одна необычная площадка для бракосочетания — они могли заключить брак в Музее военной формы одежды в старинной усадьбе Васильчиковых.

На текущий момент столичные ЗАГСы работают в обычном режиме и доступны для посещения без предварительной записи.