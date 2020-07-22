РИАМО - 22 июл. Объем промышленного производства столицы с января по июнь 2020 года вырос на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, компании смогли адаптироваться к изменениям и перестроить свою логистику, учитывая состояние границ и работу заводов в других городах и странах.

«Наличие высокотехнологичных производственных мощностей и квалифицированных кадров позволило столичным предприятиям, несмотря на период временных ограничений в первом полугодии, показать рост производства», — отметил Ефимов.

Больше всего по сравнению с июнем 2019 года выросло производство химических продуктов и веществ — в три раза. На 54,7% увеличилось производство лекарственных средств и медицинских материалов, а производство одежды выросло на 7,9%.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики города Александра Прохорова, обрабатывающая промышленность начала активно восстанавливаться в июне после снятия временных ограничений из-за коронавируса. По сравнению с маем 2020 года, в июне объем производства отраслей обрабатывающей промышленности увеличился на 2,5%.